Erneut haben in Speyer in den vergangenen Tagen Betrüger mit unterschiedlichen Maschen versucht, über Anrufe und Textnachrichten an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Wie die Polizei berichtet, erhielt beispielsweise eine 82-Jährige einen Anruf von ihrem vermeintlichen Sohn. Dieser habe sich bei einem selbstverschuldeten Verkehrsunfall schwer verletzt. Daher höre sich seine Stimme anders an. Er sei gerade auf der Polizei. Die Frau bezweifelte, dass es sich tatsächlich um ihren Sohn handelte und legte auf, so die Polizei. In einem zweiten Fall kam es zu einem Anruf bei einer 83-Jährigen, wobei sich ein jung klingender Mann gemeldet habe. Mit weinerlicher Stimme habe er gesagt: „Mama, Mama, du musst mir helfen. Ich habe jemanden überfahren“. Weil die Frau keinen Sohn hat und auch sonst die Stimme nicht zuordnen konnte, fragte sie mehrmals, wer am Telefon sei. Schließlich meldete sich ein zweiter Mann, der sich als Polizist ausgab und die Daten des angeblichen Sohnes abfragen wollte. Die 83-Jährige teilte mit, dass sie keinen Sohn habe, sondern nur eine Tochter. Daraufhin wurde das Telefon an ihre angebliche Tochter übergeben. Da beendete die Seniorin das Gespräch.

Auch über den Messengerdienst WhatsApp gab es demnach Betrugsversuche. So habe eine 53-Jährige eine Nachricht mit dem Wortlaut „Hallo Mama. Mein Handy ist kaputt. Deshalb habe ich ein neues Handy und eine neue Nummer“ bekommen, einschließlich der Bitte, 1843 Euro zu überweisen. Was laut Polizei auch beinahe geschehen wäre, hätte nicht der echte Sohn den Betrug aufgedeckt.

Die Polizei rät daher, beim geringsten Zweifel selbst bei der Behörde anzurufen, von der die angebliche Amtsperson kommt. Sie betont zudem, dass die Polizei niemals um Geldbeträge bitte. Am Telefon sollten keine Details zu finanziellen Verhältnissen preisgegeben werden. Man solle sich am Telefon nicht unter Druck setzen lassen und einfach auflegen. Und: Niemals Geld an Unbekannte übergeben.