Uff, so einen Haufen Arbeit, denkt sich der Osterhase. Denn bis Ostern hat er alle Hände voll zu tun, um die vielen Eier zu bemalen und die Süßigkeiten zu verpacken. Und dann müssen die ganzen Sachen ja auch noch zu euch Kindern nach Hause in den Garten oder in die Wohnung, falls es regnet. Ob er dort richtig schwierige Verstecke findet? Der Osterhase ist jetzt schon gespannt darauf, was ihr für Augen machten werdet, wenn ihr die vielen gefüllten Osternester entdeckt. Aber auch ihr könnt dem Osterhasen eine Freude machen, eine richtig große sogar. Malt ihm doch ein Bild, das ihn bei seiner Arbeit zeigt: beim Bemalen der Ostereier, beim Austragen mit seinem großen Korb oder beim Verstecken.

Wie der Osterhase der RHEINPFALZ verraten hat, ist er sehr neugierig darauf, wie ihr euch vorstellt, was er den lieben langen Tag zu tun hat. Nehmt einfach ein A4-Blatt und lasst eurer Fantasie freien Lauf. Ihr könnt verwenden, was ihr möchtet: Buntstifte, Wasserfarben, vielleicht wollt ihr auch etwas aufkleben. Der Osterhase freut sich über alles. Wichtig ist nur, dass ihr (oder eure Eltern) eure Werke rechtzeitig, nämlich bis Mittwoch, 27. März, an die Adresse redspe@rheinpfalz.de mailt oder bei der Redaktion in der Heydenreichstraße 8 in Speyer einwerft. Bitte vergesst nicht, auf einem Extrazettel euren Namen, euer Alter und eure Adresse anzugeben. Für die Kinder, deren Bilder die RHEINPFALZ am Ostersamstag veröffentlicht, gibt es nämlich eine kleine Überraschung. Viel Erfolg – der Osterhase kann es kaum erwarten!