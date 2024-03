Das Recht auf Schutz vor Gewalt hat ein Kind sehr deutlich im Bild ausgedrückt. Auf der linken Seite ist ein Männerarm mit geballter Faust zu sehen. Ein Mädchen steht dem Arm gegenüber und hebt die geschlossene Hand, Stopp signalisierend. Die in Speyer-Süd enthüllte Kunst von Kindern regt zum Nachdenken an.

Zwölf bunte Zeichnungen sind aus einem Malwettbewerb „Kinderrechte“ hervorgegangen und seit Montag vor der Kita St. Markus am Platz der Stadt Ravenna zu sehen. Zu dem Wettbewerb hatte in Zusammenarbeit mit der Kita und deren Leiterin Britta Öktem der Stadtteilverein Speyer-Süd aufgerufen. Eine Jury wählte aus den eingereichten Werken der Kindergarten- und Hortkinder zwölf Zeichnungen aus, die auf Metallplatten foliert wurden und nun als Bildergalerie am Zaun der Kita im Vogelgesang ausgestellt werden. Wenn es nach Öktem geht, sollen sie dort hängen bleiben.

Die Rechte auf Liebe, Freiheit, Bildung, eigene Meinung, Leben und Gesundheit, gesunde Ernährung sowie Förderung bei Behinderung wurden von den Nachwuchskünstlern eindrucksvoll visualisiert. Das erkannte auch Frank Scheid, Vorsitzender des Stadtteilvereins Speyer-Süd, an. „In diesem Stadtteil wird viel für die Kinder gemacht“, betonte er bei der Eröffnung. Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) betonte, wie wichtig es sei, „den Platz der Stadt Ravenna mit Leben zu füllen“. Die Kita direkt nebenan helfe dabei. Die Kinder durften sich Schokoladen-Marienkäfer abholen. Außerdem gab es Kaffee und Kuchen, vorbereitet von der Kita.