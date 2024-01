Der Malteser Hilfsdienst in Speyer sucht nach eigenen Angaben aktuell „bürgerschaftlich Engagierte, die sich stundenweise um Menschen mit eingeschränkten Alltagskompetenzen“ wie Senioren mit Demenz kümmern. Für Einsteiger gebe es zunächst eine umfassende Schulung. Anschließend könnten Helfer bei Betroffenen zu Hause oder in Gruppenangeboten wie dem Elan-Café im Weißdornweg einsteigen. Das Angebot im Elan-Café in Speyer-Nord jeden Dienstag von 10 bis 16 Uhr soll Demenzkranken Struktur und Sicherheit verleihen. „Die Dankbarkeit, die unseren Engagierten entgegengebracht wird, ist groß“, sagt Bianca Knerr-Müller, Referentin für soziales Ehrenamt der Malteser im Bistum Speyer. Wer sich ehrenamtlich engagieren will oder an weiteren Informationen interessiert ist, kann sich unter Telefon 06232 677820 oder per E-Mail an bianca.knerr-mueller@malteser.org melden.