Heinz-Peter Sauer ist als Stadtbeauftrager der Malteser für Speyer in den Ruhestand verabschiedet worden. Regionalgeschäftsführer Christoph Götz würdigte ihn beim Ehrungsabend im Ludwigshafener Heinrich-Pesch-Haus: „Sie haben den Grundstein gelegt für so vieles, was heute noch am Start ist und im Prinzip fast alle Dienste in der Diözese betreut.“

Götz erinnerte laut einer Mitteilung daran, dass Sauer bereits seit 50 Jahren ehrenamtlich tätig ist, fast die ganze Zeit davon als Stadtbeauftragter der Gliederung Speyer. Seit 1985 ist er hauptamtlich bei den Maltesern aktiv. Ob als Referent für die Malteser Jugend, die Sozialen Dienste oder den Zivil- und Katastrophenschutz – überall sei Sauers Tatkraft zu spüren gewesen. Weit über den im Arbeitsvertrag festgelegten Rahmen hinaus habe er Aufgaben übernommen wie den Sitztanz, die Prävention und die Entwicklung der Angebote Abenteuer Helfen und Schulsanitätsdienst. Als Ansprechpartner managte er Veranstaltungen wie die Katholikentage, die Rheinland-Pfalz-Tage, den Papst-Besuch in der Domstadt und Termine mit Kanzler Helmut Kohl.

Zuletzt wechselte der 65-jährige dreifache Vater und fünffache Großvater ins Ausbildungsreferat, das er bis zum Eintritt in den Ruhestand betreute. „Eine beeindruckende Leistung“, waren sich Regionalgeschäftsführer Götz und Diözesanleiter Christopher Wolf einig. Sie überreichten Sauer ein Geschenk und als Zeichen der Anerkennung für besondere Verdienste um die Erfüllung des Auftrags der Malteser die Einsatzmedaille des Souveränen Malteser Ritterordens.

Ein wenig Wehmut schwang beim Abschied schon mit, denn sein Eintritt in den Ruhestand bedeute, so Sauer, einen Einschnitt. „Ich freue mich zwar auf die Zeit mit meiner Familie“, gestand er, „aber der persönliche Kontakt mit den Menschen, die letztlich die Malteser ausmachen, wird mir fehlen.“ Ruth Bellmann und Mirco David folgen Sauer als gleichberechtigte Stadtbeauftragte nach.