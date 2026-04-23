Ita-Bags sind in Japan Kult: Auf dem Maimarkt verkauft ein junges Unternehmen aus Speyer die Taschen mit Sichtfenster. Was hinter dem Trend steckt – und was die Ziele sind.

Der Mannheimer Maimarkt ist die größte Regionalmesse in Deutschland. In diesem Jahr werden laut Veranstalter mehr als 1000 Aussteller auf der Messe sein. Die Plattform, sich als Unternehmen zu präsentieren und Produkte einem großen Publikum vorzustellen, nutzen auch mehrere Aussteller aus Speyer und der Region. Einer der Anbieter sticht dabei hervor.

Die Cosanix GmbH aus Speyer wurde Ende 2025 gegründet. Das Unternehmen fertigt und verkauft sogenannte Ita-Bags – Taschen mit integriertem Sichtfenster, die von ihren Trägern individuell dekoriert werden können. Die Trendtaschen stammen ursprünglich aus dem japanischen Anime- und Manga-Bereich und sorgten in den 2010er-Jahren in der japanischen Popkultur für Aufmerksamkeit. Durch Social Media haben sie inzwischen weltweit an Bekanntheit gewonnen – auch in Speyer.

„Der Maimarkt ist für uns die ideale Plattform“

„Der Maimarkt ist für uns die ideale Plattform“, sagt Yifu Yang, Mitarbeiter im Verkauf des jungen Unternehmens. Zusammen mit einem Freund aus Studienzeiten, Xiangyuan Meng, habe er die Idee für das Unternehmen entwickelt. Meng fungiert als Geschäftsführer, lebt noch in China, werde aber auf dem Maimarkt ebenfalls vor Ort sein. In seinem Heimatland habe der 32-Jährige bereits viel Erfahrung auf dem Gebiet, erzählt Yang. Auf der Messe könne man ein junges, aber international wachsendes Thema einem breiten Publikum näherbringen, so Yang. „Die Ita-Bag-Kultur ist in Deutschland zwar schon präsent, aber vielen im Detail noch nicht bekannt.“ Auf dem Maimarkt gelte es, Aufklärungsarbeit zu leisten, Inspiration zu bieten – und vor allem zu zeigen, dass hinter dem Trend ein kreativer, sehr persönlicher Ausdruck steht.

Yifu Yang (links) und Ulrich Schneider wollen die japanischen Trendtaschen in Deutschland etablieren. Foto: Alexander Volk

Derzeit besteht die Cosanix GmbH aus drei Mitarbeitern. Ulrich Schneider, der ein Logistikdienstleistungsunternehmen in Speyer leitet, unterstützt das Projekt als Gesellschafter. „Wir wollen dem Stigma entgegenwirken, dass aus China nur Billigprodukte kommen“, sagt er. Mit über 20 Jahren Geschäftserfahrung wolle er dafür sorgen, dass das Projekt „keine Eintagsfliege“ bleibt, so Schneider. Bisher habe man die Taschen auf zwei Fachmessen präsentiert: „Da haben wir sehr gute Resonanz bekommen.“ Der Maimarkt soll nun der Startschuss für den Verbrauchermarkt sein. Neben dem Internet-Shop sei geplant, die Taschen auch in den Einzelhandel zu bringen, betont er: „Ich finde es wichtig, dass die Menschen das Produkt erleben und anfassen können.“

Die Taschen seien personalisierbar und handgefertigt, merkt Mitarbeiter Yang an. „Wir stecken tagtäglich viel Herzblut und Leidenschaft in dieses aufregende neue Projekt.“ Produziert werden die Taschen bislang noch in China – von einer 22-jährigen Chinesin, die damit ihr Hobby zum Beruf gemacht hat, wie Schneider erzählt. Perspektivisch könne er sich jedoch vorstellen, die Herstellung nach Deutschland zu verlagern, so der 59-Jährige aus Waldsee. Der Anspruch sei, Qualität, Ästhetik und Fan-Nähe miteinander zu vereinen, ergänzt Yang.

Erfolg misst sich nicht nur an Verkaufszahlen

Genau diese Fan-Nähe soll mithilfe des Maimarkts gesteigert werden. Die Messe sei „eine wertvolle Gelegenheit, direkt mit unterschiedlichsten Zielgruppen in Kontakt zu kommen“, sagt Yang. Zur Kernzielgruppe zählen demnach nicht nur Fans japanischer Popkultur, sondern auch Menschen, die sich für kreative Lifestyle-Produkte interessieren, bislang aber noch keine Berührungspunkte mit Ita-Bags hatten. „Sichtbarkeit aufbauen, Interesse für unser Konzept wecken und unsere Produkte vor Ort erlebbar machen“, fasst Yang die Ziele für die anstehende Messe in Mannheim zusammen.

Welchen Erfolg der 15 Quadratmeter große Stand des Unternehmens auf dem Maimarkt haben wird, wollen die Betreiber nicht nur an den Verkaufszahlen vor Ort messen. Wichtiger seien Faktoren wie Gespräche, die Rückmeldungen der Besucher sowie potenzielle neue Kontakte und möglicherweise Kooperationen. „Aber natürlich spielen auch Reichweite, Markenbekanntheit und die Entwicklung der Community eine Rolle“, räumt Yang ein.

Öffnungszeiten und Preise für den Maimarkt 2026

Der Maimarkt Mannheim findet in diesem Jahr vom 25. April bis 5. Mai, täglich von 9 bis 18 Uhr auf dem Maimarktgelände statt. Tickets gibt es an der Tageskasse: Erwachsene zahlen zehn Euro für eine Tageskarte, Kinder (6 bis 14 Jahre) sowie Ermäßigte sieben Euro. Kinder unter sechs Jahren sind frei. Zusätzlich gibt es eine 16-Uhr-Karte für sechs Euro.

Der Maimarkt ist die größte Regionalmesse in Deutschland. Foto: Uwe Anspach/dpa

Weitere Unternehmen aus Speyer und der Region, die in diesem Jahr auf dem Maimarkt vertreten sein werden, sind die Hauswert GmbH, Mario Heckert Treppenrenovierung und -sanierung, Mr-Cycle e-Bikes und Verfugungstechnik Wetzel. Die Firmen standen für ein Gespräch mit der RHEINPFALZ nicht zur Verfügung.