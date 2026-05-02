Die 40. Maikundgebung in der Walderholung hat ganz im Zeichen der drohenden Standortschließung des Filterherstellers Mann+ Hummel gestanden.

Jede Rede der Veranstaltung enthielt Solidaritätsbekundungen. „Nicht mit uns“, kündigte DGB-Stadtverbandsvorsitzender Yves Geiger an, den Kampf für die Rechte derzeit 654 Beschäftigten aufzunehmen. Mitte April hatte das Unternehmen angekündigt, den Standort Speyer schließen zu wollen. Stellvertreter Axel Elfert schlug den Einsatz eines Solidaritätswagens beim Brezelfestumzug vor.

Rund 50 Mann+Hummel-Vertreter waren gekommen, darunter der erste Auszubildende des Unternehmens, das an seinem ersten Arbeitstag 1964 noch Filap (Filter und Apparatebau) hieß. Zusammenhalt, Betriebsklima und der vorbildliche Umgang mit den Kollegen hätten ihn geprägt, beschrieb Herbert Preis bewegend. Er hätte eine solche Entwicklung nicht für möglich gehalten, erklärte er und schämte sich seiner Tränen nicht.

„Kämpfen für Arbeitsplätze“

Steffen Gollinger, Betriebsratsvorsitzender in den Flugzeugwerken (PFW), bezeichnete die für 2028 geplante Schließung als „Schweinerei, die Folgen haben muss“. Gerhard Weis, Betriebsrat bei Mann+Hummel, berichtete davon, wie die Geschäftsleitung den Betriebsrat am 16. April über die angestrebte Schließung während ihrer Sitzung informiert habe. „Für viele ist in dem Augenblick eine Welt zusammengebrochen.“ Die Mitarbeiter seien aus dem Nichts heraus getroffen worden. Vor allem die vielen langjährig Beschäftigten blickten in eine berufliche Zukunft ohne Perspektive. Nach Angaben der Geschäftsleitung seien Alternativen zur Standort-Schließung erfolglos geprüft worden. Er gehe davon aus, dass sich Mann+Hummel künftig in Richtung Osteuropa niederlassen werde. „Die Belegschaft will keine Geldgeschenke“, sagte Weis. „Wir kämpfen für den Erhalt des Standorts und unserer Arbeitsplätze.“

„Wir werden mit Euch auf die Straße gehen“, kündigte Mann+Hummel-Betriebsrat Thomas Feßler Wehrhaftigkeit gegen eine Entwicklung an, in der Gewinnmaximierung mehr gelte als der Mensch. Darin war er sich mit Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) einig. „Kapital frisst Menschen nur dann, wenn wir es zulassen“, gab auch sie sich kämpferisch und betonte: „Einsparungen haben nichts mit sozialer Marktwirtschaft zu tun.“

Hauptredner fordert Schulterschluss

„So kann man nicht mit Menschen umgehen“, betonte Mann+Hummel-Betriebsrat Daniel Di Naro. Auch wenn die Chefs im „stillen Kämmerlein“ über die Zukunft der Mitarbeiter entschieden hätten, gebe sich die Belegschaft nicht kampflos geschlagen.

Diakonie-Landespfarrer Albrecht Bähr rief als Hauptredner zum Schulterschluss mit den Beschäftigten von Mann+Hummel auf. Gewerkschaften und Kirchen seien untrennbar miteinander verbunden, erklärte er. Angesichts wachsender Altersarmut sei Politik trotz steigender Kosten der Kommunen in der Pflicht, Arbeitsplätze zu erhalten.

Laut, entschlossen und leidenschaftlich setzten die Mann+Hummel-Beschäftigten in einem Video mit den Besuchern der 40. Maikundgebung ein erstes Zeichen für den Erhalt des Standorts. „Die nächsten Monate werden ein Marathon“, forderte ein Mitarbeiter Durchhaltevermögen.