Zum Tag der Arbeit geht der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) am Mittwoch, 1. Mai, auch in Speyer auf die Straße. Motto der DGB-Kundgebung ab 10.30 Uhr auf dem Gelände der Walderholung: „Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit“. Festredner ist Klaus-Peter Hammer, Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Rheinland-Pfalz. Für Speisen und Getränke ist laut DGB gesorgt, außerdem sind eine Hüpfburg für Kinder und Live-Musik der Band One Eyed Jack angekündigt.