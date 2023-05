Halte.Punkt.Maria im Dom zu Speyer: Die dritte Maiandacht am Samstag, 20. Mai, um 18 Uhr gestalten musikalisch Susanne Scheffel, Alt, und Adrian Brech, Orgel. Es erklingen Antonìn Dvoraks Ave maris stella, Anton Bruckners Ave regina caelorum, Feix Mendelssohn Bartholdys Salve Regina und César Francks Ave Maria. In der Maiandacht am Samstag sang – wie schon 2021 – Annemarie Pfahler Georg Melchior Molters „Kleines Magnificat“. Sie wurde begleitet von Domkapellmeister Markus Melchiori am Cembalo sowie Christine Rox und Hans-Joachim Berg, Violine, und Robert Sagasser, Gambe.