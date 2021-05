Die dritte Andacht „Halte.Punkt.Maria“ im Dom wurde musikalisch von Bariton Michael Marz und Domkantor Joachim Weller, Orgel, getragen. Sie erinnerte auch an einen vor 50 Jahren gestorbenen Komponisten.

Das Magnificat und das Ave Maria, beide im Kern auf Texten des Lukas-Evangeliums basierend, standen im Mittelpunkt der dritten Maiandacht im Dom. Auch in seinem Impuls ging Dompfarrer Matthias Bender auf den Text des Ave Maria ein.

Diesmal war die Besetzung mit einem Sänger und einem Organisten musikalisch sehr konzentriert, aber das schuf einen besonders starken meditativen Charakter. Stark waren auch die ausgewählten Stücken, die der Bariton Michael Marz und Domkantor Joachim Weller vortrugen.

Wie eine Woche vorher, erklang wieder ein Stück von Jehan Alain, dem im Zweiten Weltkrieg gefallenen französischen Organisten und Komponisten. Seine gerade in ihrer Strenge und Zurückhaltung sehr bewegende Vertonung des Ave Maria wurde in Bezug gesetzt zu der seines Lehrers und Landsmanns Marcel Dupré. Von Dupré, 15 Tage vor dessen 50. Todestag, waren weiter eine Reihe von Versetten zum Magnificat zu hören.

Vielfarbige Musik

Verbunden mit dem gregorianischen Magnificat in Wolfram Menschicks Satz wurde der Charakter der vielfarbigen Musik Duprés von Weller sehr wirkungsvoll entfaltet.

Mit Josef Gabriel Rheinbergers Regina caeli wurde dazu ein romantischer Akzent gesetzt. Michael Marz, der schon an Christi Himmelfahrt beim Gottesdienst im Dom im Kreis der Capella spirensis barocke Musik von Monteverdi und Schütz gesungen hatte, war auch bei Romantik und Moderne ein erstklassiger Interpret.

Das Zusammenwirken der Musiker zwischen Empore und Königschorwar zudem optimal.

Termin

Am Samstag, 22. Mai, 18 Uhr, ist die vierte Maiandacht „Halte.Punkt.Maria“ mit Diakon Paul Nowicki. Als Musik erklingen Domenico Scarlattis Salve Regina, Hildegard von Bingens O viridissima virga, Dvoráks Ave Maria, traditionelle marianische Gesänge und Orgelmusik von Marc Antonio Cavassoni. Sonja Haub, Mezzosopran, Monika Keggenhoff, Alt, Mitglieder der Frauenschola Musica InSpira sowie Christoph Keggenhoff, Orgel, musizieren. Anmeldung: dom-zu-speyer.de oder jesaja.org.

Das Ave Maria

Das nach den ersten Worten so genannte Ave Maria (deutsch übersetzt heißt das: Gegrüßet seist du Maria) ist nach dem Vaterunser eines der am meisten gesprochenen Gebete in christlichen Kirchen. Es wendet sich an Maria, die Mutter von Jesus Christus, und bittet um deren Fürsprache bei Gott. Es wird in der römischen-katholischen und in England in der anglikanischen Kirche gebetet, auch in der Ostkirche gibt es einen ganz ähnlichen Gebetstext.

So wie das Vaterunser, das Jesus selbst seine Jünger zu beten gelehrt hat, steht auch der Text des Ave Maria in der Bibel. Genauer der erste Teil, der aus zwei Stellen im Lukas-Evangelium stammt. Der Erzengel Gabriel Maria begrüßt Maria mit den Worten „Gegrüßet seist Du, Gnadenvolle, der Herr ist mit Dir“ und verkündet ihr, dass sie die Mutter von Jesus werden wird. Als sie danach ihre Cousine Elisabeth besucht, sagte diese zu ihr: „Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes.“ Das ist der erste Teil des Gebets.

Papst Alexander VI.

Der zweite Teil mit den Worten „Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes“ ist nicht aus der Bibel udn wird erst seit rund 500 Jahren dazu gebetet. Er geht wahrscheinlich auf den Papst Alexander VI. zurück, der von 1492 bis 1503 Papst war. Er stammte aus dem berüchtigten Geschlecht der Borgia, einer spanischen Familie, die damals sehr mächtig war.

Über deren Tun gibt es viele mehr oder weniger wahre Beschreibungen, Bücher, Theaterstücke, Opern, Filme, TV-Serien und sogar ein Computerspiel. Zwei der bekanntesten Borgias, Cesare und Lucrezia, waren die unehelichen Kinder von Alexander VI.