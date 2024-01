Die Stadt arbeitet weiter daran, das Mahnmal für jüdische Opfer des Nationalsozialismus in Speyer zu sichern. Dazu will sie das 330 Quadratmeter große Grundstück der Gedenkstätte an der Ecke von Heller- und Karlsgasse samt angrenzendem Parkplatz erwerben. Ziel ist es, den Kauf „im ersten Quartal dieses Jahres“ zu realisieren, teilt die Stadt auf Anfrage mit. Sie verhandelt dazu mit dem Eigentümer des benachbarten Kaufhof-Gebäudes, dem auch das Mahnmal-Areal gehört. Ein Entwurf für den Kaufvertrag liege mittlerweile vor. Dieser werde nun intern bearbeitet.

Die Stadt hatte angeboten, im Zuge des Geschäfts dem Eigentümer der Kaufhaus-Immobilie 70 Quadratmeter städtische Fläche direkt neben seinem Gebäude zu veräußern. Das habe der Eigentümer „allerdings nicht in Anspruch nehmen wollen“, so die Stadt. Ein Notartermin stehe noch nicht fest. In der Vergangenheit hatte es Befürchtungen gegeben, der Eigentümer wolle das Mahnmal nicht mehr auf seinem Grund dulden.