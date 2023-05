Am Montag, 22. Mai, findet um 19 Uhr im Musiksaal des Edith-Stein-Gymnasiums, Langensteinweg 5, eine Spendenaktion für die gemeinnützige Organisation „Mary’s Meals“ statt. „Wir wollen an diesem Abend Kunst aller Art eine Bühne geben und den gesamten Erlös an ,Mary’s Meals’ spenden, eine Organisation, die Kindern in sehr armen Ländern mit Mahlzeiten versorgt“, so Mitorganisatorin Amira Akta, die im vergangenen Jahr bereits ein wohltätiges Abendessen für diese Organisation veranstaltet hatte. Die Gäste erwarte an diesem Abend eine bunte Mischung aus Theater, musikalischen Darbietungen und Sprechbeiträgen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.