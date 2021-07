Die „Mahlzeit“ im Martin-Luther-King-Haus neben der Speyerer Gedächtniskirche öffnet am Freitag, 2. Juli, wieder für Bedürftige und bietet ihnen ein warmes Essen mit Vorspeise, Hauptgericht und Nachtisch an. Gleichzeitig beginnt laut einer Pressemitteilung die sogenannte „Sommerpause“. Das heißt, statt vier Mahlzeiten in der Woche werden nur noch zwei Mal warme Gerichte serviert. Dienstags und freitags steht das Angebot, das von den protestantischen Kirchengemeinden koordiniert wird, Bedürftigen von 11.30 bis 12.30 Uhr offen. Sie zahlen für jede Mahlzeit einen Euro. Für das Essen im Saal gelten dieselben Bedingungen wie in der Innengastronomie: Platz nehmen darf nur, wer vollständig geimpft, negativ getestet oder von einer Corona-Infektion genesen ist. Um niemanden auszuschließen, haben die Ehrenamtlichen laut Mitteilung auch den Außenbereich geöffnet und dort Biergarnituren aufgestellt, an denen Gäste essen können, die diese Kriterien nicht erfüllen. Das Essen gibt es zudem auch „to go“. Finanziert wird das Angebot ausschließlich über Spenden.