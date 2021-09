Heute, am 22. September, ist ein wichtiger Tag in der Geschichte der Rezeption der Musik Gustav Mahlers. Dessen zweite Sinfonie, die „Auferstehungssinfonie“, erklingt ja zum Abschluss der Internationalen Musiktage Dom zu Speyer am Samstag, 2. Oktober, 20 Uhr, mit Domchor und Staatsphilharmonie unter Michael Francis im Dom (www.dommusik-speyer.de). Und was war an einem 22. September? Heute vor 74 Jahren dirigierte Leonard Bernstein zum ersten Mal eine Sinfonie von Mahler im Konzert: die Zweite. In New York. 40 Jahre lang gehörte sie zu seinem Repertoire, 1987 entstand auch in New York seine letzte von drei Aufnahmen des Werks. Es gibt auch einen TV-Film einer Studio-Aufnahme mit dem New York Philharmonic, wenige Tage nach der Ermordung John F. Kennedys aufgezeichnet. Ein ergreifendes Dokument.

„Lenny as its best“ ist aber auch der Film von 1973 aus der Kathedrale von Ely in England , einer riesigen mittelalterlichen Kirche, mit 170 Meters länger als der Speyerer Dom. Er zeigt, wie das Werk in einem ihm gemäßen Kirchenraum wirkt.

Und er zeigt natürlich, was der Kern von Bernstein Mahler-Interpretation war: die unbedingte Identifikation mit der Botschaft dieser Musik. Bernstein verstand sich selbst letztlich als ein Jünger Mahlers - und er hat für die Verbereitung dieser Musik so viel getan wie wenig andere, abgesehen von den Musikern, die Mahler noch kannten wie Bruno Walter, Otto Klemperer oder Oskar Fried (der 1924 als Erster die Zweite auf Schallplatte aufnahm).

Bernsteins Bedeutung als Mahler-Interpret ist deshalb kaum zu unterschätzen, auch wenn viele seiner Kollegen andere Vorstellungen von der Wiedergabe dieses Musik haben. Intensiver und existenzieller hat jedenfalls kaum jemand anderes Mahler dirigiert.