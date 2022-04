Mirja Schneider, Kinder- und Jugendtherapeutin erklärt, wie man Magersucht erkennen kann und wie man richtig reagiert.

Woran erkenne ich Magersucht?

„Oft ist es ein schleichendes Reduzieren des Essens“, sagt Mirja Schneider, Psychotherapeutin der Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Speyer. Der Prozess sei sehr individuell. Bemerkbar sei das an Gewichtsverlust, sozialem Rückzug, häufigem Wiegen oder wenn Betroffene nicht mehr an gemeinsamen Mahlzeiten teilnehmen und eigenes Essen zubereiten. Schwierig zu erkennen sei es auch, weil Abnehmen gesellschaftlich etwas Positives sei und Betroffene zunächst Komplimente kriegen. Das könne ein Einstieg sein. Genau wie Ernährungstrends: „Die Nahrung auf diese Art einzuschränken gilt als sozial angemessen“, so die Psychologin. Spätere Symptome seien Haarausfall oder schnelles Frieren.

Wer ist betroffen?

„Sehr häufig sind es Jugendliche im Alter zwischen elf und 17 Jahren“, sagt Schneider. Dabei treffe es meist Mädchen. Schneider glaubt, dass das Verhältnis ein wenig verzerrt wird, da Jungs sich „aus Scham seltener in Behandlung begeben“. Seit der Pandemie steigt die Anzahl der Betroffenen, teilt das Pfalzklinikum in Klingenmünster mit, zu dem Schneiders Einrichtung gehört. „Bis 2021 gab es eine deutliche Steigerung der Fälle. Auch die Schwere der Fälle nimmt zu“, heißt es von Klinik-Sprecherin Melanie Minges.

Warum erkrankt jemand daran?

Es gebe persönliche und soziale Risikofaktoren. „Es gibt nicht den einen Grund, nicht die eine TV-Sendung, die eine Magersucht auslöst“, schätzt Psychologin Schneider ein. Bestimmte Sportarten, aber auch das von Medien vermittelte Schönheitsideal begünstigen Magersucht. Die Persönlichkeit der Person spiele ebenfalls eine Rolle.

Was können Angehörige machen?

Familien fühlen sich oft hilflos, weiß Schneider. Zwang und Kontrolle seien aber nicht hilfreich. Man müsse mit der Person reden und auf sie zugehen. Angehörige müssen den Weg ebnen, dass die Person Hilfe annehmen will.

Info

Kontakt zum Pfalzklinikum gibt es im Internet unter www.pfalzklinikum.de.