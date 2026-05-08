In Speyer gibt es einen neuen Verein zur Ehrenamtsförderung. Die Besonderheit: Die meisten Gründungsmitglieder haben erst vor Kurzem das Erwachsenenalter erreicht.

Cornelius Appelmann, der Vorsitzende des neuen Vereins „Mach“, gehört mit 24 Jahren schon zu den Älteren – dennoch seien die elf jungen Leute aus Speyer und Umgebung in Sachen Ehrenamt alles andere als grün hinter den Ohren, betont er: „Wir haben alle richtig viel Erfahrung in der Kinder-, Jugend- und Verbandsarbeit.“ Diese betreffe etwa den kirchlichen und Sportbereich. Im Verein „Mach“ wollen sie es demnach insbesondere jungen Menschen möglich machen, eigene ehrenamtliche Projekte auf die Beine zu stellen.

„Junge Menschen haben unfassbar vielfältige Fähigkeiten und wollen sich engagieren, also lasst uns ihnen eine Plattform geben“, sagt Appelmann. Dem 24-Jährigen stehen im Vorstand sein Bruder Quintus (20) als Stellvertreter und Esther Nett (21) als Schatzmeisterin zur Seite. Sie hätten bereits im Kirchenchor Römerberg gemeinsame Erfahrungen in der Vereinsführung gesammelt. Cornelius Appelmann leitet diesen seit mehreren Jahren, auch weitere Mitglieder der zwölfköpfigen Familie, aus der die Brüder stammen, bringen sich ein.

Freunde im Ehrenamt

Bei „Mach“ hätten sich junge Leute aus mehreren Freundeskreisen zusammengefunden. Sie wollen sich nun nach eigener Mitteilung bei Veranstaltungen um rechtliche Themen, Versicherung und Finanzen kümmern, damit sich die Projektorganisatoren auf ihre inhaltliche Arbeit konzentrieren könnten. „Dadurch wird die Zugangsschwelle zum Ehrenamt erheblich gesenkt.“ Es solle ein Netzwerk unter anderem mit Sponsoren und Eigentümern von Veranstaltungsräumen geknüpft werden. „Fast wichtiger jedoch ist das Netzwerk unter den Teilnehmenden“, so Appelmann. Er ist überzeugt, dass auf diese Weise Persönlichkeitsentwicklung betrieben werde und junge Leute Kommunikationsfähigkeit, Empathie oder auch Teamfähigkeit erlernten.

Zum Auftakt seien ein Theaterprojekt, ein Gesangsprojekt und

ein Filmdreh in Speyer geplant. Über Details werde noch informiert. Eine Internetseite und ein Social-Media-Auftritt seien in Vorbereitung. Wenn sie stünden, werde auch die Mitgliederwerbung intensiviert und ein Online-Beitrittsformular freigeschaltet. Beim Gesangsprojekt werde es um einen Ein-Tages-Chor gehen, konkretisiert Appelmann: Dieser kommt morgens zusammen, probt den ganzen Tag über und umrahmt abends eine Veranstaltung.

Warten aufs Gericht

Ein solches Projekt habe die Besonderheit einer kurzen Bindungszeit und komme damit den Wünschen vieler junger Leute entgegen, so Appelmann. Auch ältere Erwachsene seien aber eingeladen. „Wir können jeden gebrauchen, der bereit ist, Projekte selbst zu gestalten oder mitzumachen.“ Der Verein wolle zunächst klein anfangen und bei den ersten Veranstaltungen Erfahrungen sammeln. Man werde mehr von ihm hören, wenn die Aufnahme ins Vereinsregister erledigt und die Gemeinnützigkeit bescheinigt sei.

„Mich haben immer wieder Leute angesprochen und gefragt, ob man nicht mal etwas machen könnte“, sagt Appelmann. Deshalb habe er den Verein zur Ehrenamtsförderung konzipiert. Er wolle ermutigen: „Komm’, dann machen wir einfach.“ Speyer werde das Zentrum der Aktivitäten sein, aber auch die Umlandgemeinden würden bei Interesse einbezogen, so der in Dudenhofen und Speyer aufgewachsene Jurastudent. Er stehe kurz vor seinem Abschluss an der Uni und wolle auch danach in der Domstadt bleiben, betont der junge Mann.

Kontakt

E-Mail cornelius@appelmann-speyer.de, Telefon 01520 3700775.