In Speyer soll mehr bezahlbares und klimaangepasstes Wohnen angeboten werden. Deshalb hat ein städtisches Bündnis Ziele für die Jahre bis 2030 vereinbart.

Die Partner des „Speyerer Bündnisses für bezahlbares und klimaangepasstes Wohnen“ haben ein neues Bündnispapier unterzeichnet. Sie haben damit ihre gemeinsame Verpflichtung zur Schaffung und zum Erhalt von bezahlbarem sowie klimaangepasstem Wohnraum in Speyer bekräftigt. „Mit der Unterzeichnung beginnt die nächste Phase der Baulandstrategie – mit einem klaren Fokus auf Qualität, Nachhaltigkeit und Umsetzbarkeit“, ordnet die Stadt ein.

Das Bündnis wurde bereits 2017 im Rahmen der städtischen Baulandstrategie ins Leben gerufen. Seither dient es dem regelmäßigen Austausch zu zentralen Fragen der Wohnraumversorgung zwischen Stadtverwaltung, Politik, Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sowie Interessenvertretungen. 2019 wurde erstmals ein gemeinsames Bündnispapier unterzeichnet. Die Zahl der Baufertigstellungen ist seither laut Stadt trotz schwieriger Rahmenbedingungen konstant geblieben, und zusätzlicher geförderter Wohnraum ist geschaffen worden.

Das alte Papier sei 2025 ausgelaufen, so die Stadt. „In drei gemeinsamen Sitzungen erarbeiteten die Akteure, unterstützt durch das Planungsbüro Gewos, ein konsensfähiges Konzept mit einheitlichen Zielen und Standards.“ Im Unterschied zur ersten Bündnisphase rückten dabei stärker qualitative Aspekte in den Mittelpunkt. „Neben der konsequenten Umsetzung der Sozialquote stehen insbesondere die Schaffung bedarfsgerechten und barrierefreien Wohnraums, die Aufstockung und Nachverdichtung im Bestand, die Reaktivierung von ungenutztem oder fehlgenutztem Wohnraum sowie die Nutzung bereits erschlossener Flächen und Baulücken im Fokus.“ Die Sozialquote schreibt für Neubauprojekte ab zehn Einheiten feste Anteile an Wohnungen mit gedeckelten Mieten vor.

Laut Stadt gibt es nun einen „Maßnahmenbaukasten“, in den abhängig von der räumlichen Lage, der zeitlichen Priorität und dem konkreten Bedarf gegriffen werden soll. „Für ausgewählte Schlüsselmaßnahmen sollen Fördermittel des Landes akquiriert werden, um zusätzliche Impulse für die Schaffung und den Erhalt von bezahlbarem und klimaangepasstem Wohnraum zu setzen“, so die Stadt.