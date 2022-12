„Der Weiterbetrieb der Rheinhäuser Fähre ist gesichert“: So kommentieren die Stadtwerke Speyer (SWS) die Unterzeichnung eines Rahmenvertrags in dieser Woche. Aufgaben und Pflichten Wochenend-Fährbetriebs zwischen Speyer und Rheinhausen gehen damit vom bisherigen Schiffsführer Ernst Hessenauer auf den neuen Fährenbesitzer Sebastian Sztander über. Hessenauer ist in den Ruhestand gegangen. Sztander, ein laut SWS erfahrender Kapitän aus Neckargemünd, will am 31. März 2023 in seine Premierensaison auf der im Jahr 1296 erstmals erwähnten Fährverbindung starten.