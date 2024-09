Die Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz in Speyer zeigt in Zusammenarbeit mit der Numismatischen Gesellschaft Speyer eine neue Münzausstellung: „Märzrevolution 1848 und deutsche Nationalversammlung auf Münzen und Medaillen“.

Die Schau wird am Donnerstag, 12. September, 19 Uhr, in der Dialogzone des Kreditinstituts, Bahnhofstraße 19, feierlich eröffnet. Danach ist sie dort bis Donnerstag, 17. Oktober, zu den Öffnungszeiten zu sehen. Die Münzen aus dem 19. Jahrhundert werden gezeigt, weil sie eine politisch bewegte Zeit repräsentieren. Die Numismatiker bezeichnen sie als „Aufbruch zur Demokratie“. Welche Leitbilder die Revolutionäre und die Landesherren damals hatten, zeigten die Münzen und Medaillen der Zeit. Als Experten am Pult stehen bei der Ausstellungseröffnung Barbara Simon, Präsidentin der Deutschen Numismatischen Gesellschaft, und der Speyerer Ehrenvorsitzende Rainer Albert.