Die Stadt Speyer wird künftig von der JuMA (Junge Menschen im Aufwind) beim Sammeln von liegen gebliebenem, sogenanntem „wilden Müll“ unterstützt. So waren am Montag zwei Gruppen von insgesamt fünf Personen am Mitfahrerparkplatz und auf dem Waldweg bei der Spaldinger Straße unterwegs. Neben einer Autobatterie und anderen Abfällen fanden die Jugendlichen auch Cannabispflanzen, die am Waldweg entsorgt worden waren. Nach Rücksprache mit der Stadt und der Polizei wurden diese entsorgt. „Wir sind sehr dankbar, dass die JuMA uns bei der Sammlung von wildem Müll so engagiert unterstützt und somit einen wichtigen Beitrag für eine sauberere Stadt leistet“, so Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Die Speyerer Einrichtung „Junge Menschen im Aufwind“ unterstützt Jugendliche dabei, Wege aus der Straffälligkeit zu finden.

Bereits im Juni hatte die Stadtverwaltung die Aktion „Engagiert unterwegs zum Gemeinwohl“ ins Leben gerufen. Wer sich ehrenamtlich einbringen möchte, kann Plätze, Orte, Quartiere im eigenen Wohnumfeld etc. von Abfall befreien. Abfalltüten können beim städtischen Umweltamt kostenfrei abgeholt werden. Außerdem ist nach Rücksprache die Abholung des eingesammelten „wilden Mülls“ durch städtische Mitarbeiter möglich.