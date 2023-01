In der kommenden Woche ist die Weihnachtszeit zumindest in den Speyerer Wohnzimmern zu Ende: Dann holen die Entsorgungsbetriebe der Stadtwerke (SWS) die Tannenbäume der Haushalte ab. Sie werden von Montag, 9. Januar, bis Donnerstag, 12. Januar, jeweils am regulären Müll- und Wertstoff-Abfuhrtag in den einzelnen Stadtgebieten abfahren, so die SWS auf Anfrage. Voraussetzung laut SWS-Sprecherin Angela Sachweh: „Der Baum muss zum Termin 6 Uhr morgens frei von Weihnachtsschmuck am Straßenrand bereitliegen. Bitte nicht im Vorgarten hinterm Zaun aufstellen – dort wird er im Dämmerlicht eventuell nicht als Entsorgungsgut erkannt.“ Exemplare mit einem Stammdurchmesser über zehn Zentimeter und Längen über 2,30 Meter könnten nicht verladen werden und müssten gegebenenfalls vorab zerteilt werden.

Verzeichnet sind die Abfuhrtermine auch im Müllkalender 2023 der SWS. Dieser ist jedoch laut Sachweh in Verzug und hat noch nicht alle Haushalte erreicht: Die Post habe dies den SWS mitgeteilt und mit Personalengpässen begründet. Die fehlenden 15 Prozent sollten bis Mittwoch, 11. Januar, erledigt sein. Der Kalender sei auch in der MeinSpeyer-App und bei www.stadtwerke-speyer.de/muellkalender zu finden.