Am Montag hat die Stadtverwaltung über neue Müllbehälter für die Maximilianstraße informiert. Am Dienstag gab es Protest zur Vorgehensweise von der „verärgerten“ CDU-Stadtratsfraktion.

„Es ist nicht gut, aus der Presse zu erfahren, dass die Verwaltung derzeit auf der Maximilianstraße nach und nach neue Abfallbehälter mit größerem Volumen installiert, ohne dass dies vorher in den Ratsausschüssen, weder im Bau-, noch im Werksausschuss der Entsorgungsbetriebe, beraten wurde“, so Fraktionschef Axel Wilke und Vize Hans-Peter Rottmann in einer Pressemitteilung.

Erinnerung an Unterflurbehälter

Ein Hintergrund der Kritik sei, dass die CDU schon 2018 und 2019 die Installation sogenannter Unterflurbehälter angeregt hatte. Hierzu habe die Stadt eingewandt, dass der Untergrund in der Maximilianstraße ungeeignet sei. Das Thema sei aber „noch nicht ganz abgehakt“, weitere Info zugesagt gewesen.

Nun habe die Verwaltung „an den Gremien vorbei Fakten geschaffen“, so Wilke und Rottmann, die OB Stefanie Seiler (SPD) vorwerfen, schon als Dezernentin das Müll-Problem in der Straße „nie in den Griff bekommen“ zu haben. Beim neuen Behälter, der 1000 Euro für jedes der 21 Exemplare kostet, sind sie skeptisch, ob das Volumen ausreicht.