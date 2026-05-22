Nach Beschwerden wird ein Nachbessern bei den öffentlichen Mülleimern in den Nebenstraßen der Maximilianstraße geprüft. Die Stadtverwaltung kündigt mehrere Schritte an.

„In der Nachbarschaft der Maximilianstraße kommt es wiederholt zu stärkerer Vermüllung“, so Fraktionssprecherin Sarah Mang-Schäfer für die Speyerer Wählergruppe (SWG) im Stadtrat. Auf der „Maxi“ gebe es schon zahlreiche Abfallbehälter. Insbesondere in der Wormser Straße und Korngasse fehlten jedoch geeignete Entsorgungsmöglichkeiten. Es gehe in der Summe nicht unbedingt um mehr, aber zumindest um besser verteilte Mülleimer. Die SWG beantragte eine Prüfung und Verbesserungen – soweit möglich – „in der laufenden Saison“.

Der Stadtrat stimmte zu, wobei Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) wichtig war, dass zunächst noch eine Beratung mit Akteuren der Innenstadt wie Geschäftsinhabern vorgeschaltet werde. Maßnahmen mit größeren Kosten müssten in den Haushalt aufgenommen und könnten erst kommendes Jahr umgesetzt werden, so Fachbereichsleiter Robin Nolasco. Er betonte, dass im Innenstadt-Bereich der Maximilianstraße und 13 umliegender Straßen mit mehr als 50 Müllbehältern nach Ansicht der Stadt genügend Volumen zur Verfügung stehe: 8,3 Kubikmeter könnten täglich zweimal geleert werden.

Drei neue Standorte

Als Ergebnis einer Prüfung ist laut Nolasco jedoch zuletzt in der Korngasse mit zwei zusätzlichen Standorten und in der Wormser Straße mit einem neuen Behälter vor dem Geschäft Brillen.de in Hausnummer 5 nachgebessert worden. In der Maximilianstraße sei die Kapazität in den vergangenen Jahren deutlich erhöht worden, weil in 21 Fällen von 60-Liter- auf 120-Liter-Behälter umgestellt wurde. An vielen anderen Standorten sei es sogar von 45 Liter auf 120 Liter gegangen. Auch der Vorschlag für mehr Leerungsvolumen (FDP) werde geprüft. „Optimierungen im Bewirtschaftungsrhythmus“, nennt Nolasco das.

Ein solcher Schritt könnte mit Mehrkosten verbunden sein. Diese würden vor den nächsten Haushaltsberatungen dem Rat zur Entscheidung vorgelegt, sagte OB Seiler zu. Mehrere Redner lobten das städtische Vorgehensweise und warnten davor, die Kapazität allzu deutlich zu erhöhen, denn mehr öffentliche Behälter könnten auch mehr Müll (Linke) und weniger Mülltrennung (Grüne) bedeuten. Es gab den Hinweis, auch an ausreichend Behälter an den Plätzen außerhalb der Innenstadt zu denken (CDU), und auf einen besonders problematischen Abschnitt zwischen Kaufhof und Postplatz (AfD).

Mitreden

Gibt es genügend öffentliche Mülleimer in der Innenstadt? Wo sollte etwas verändert werden? Schreiben Sie uns gerne an redspe@rheinpfalz.de.