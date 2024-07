Goldrichtig hat am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr ein Passant in der Ludwigsstraße reagiert, nachdem ein dort an einer Hauswand abgestellter Müllcontainer in Brand geraten war. Wie Feuerwehr-Sprecher Thomas Tremmel auf Anfrage sagte, zog der Mann den kokelnden und stark qualmenden Rollbehälter mitten auf die Straße, um dadurch Schaden vom Gebäude abzuwenden. Dann alarmierte er die Feuerwehr, die mit 14 Einsatzkräften anrückte und das Feuer schnell löschte. Warum sich der Inhalt des Müllcontainers entzündet hatte, ließ sich laut Feuerwehr nicht feststellen.