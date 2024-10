Am Speyerer Rheinufer hat unweit der Strandbar am frühen Freitagmorgen ein Müllcontainer gebrannt. Wie die Polizei informiert, konnte die Feuerwehr Speyer die Flammen löschen. Ob der Brand vorsätzlich oder fahrlässig verursacht wurde, ist unklar. Zeugen, die in den späten Abendstunden am Donnerstag beziehungsweise in den frühen Morgenstunden am Freitag am Rheinufer etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden – unter 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.