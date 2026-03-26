Ein Müllbrand hat in der Nacht auf Donnerstag in Speyer einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Laut Polizei brannte kurz vor Mitternacht im Armensünderweg Unrat auf einer Fläche von etwa sechs Quadratmetern in voller Ausdehnung. Aufgrund der erheblichen Wärmestrahlung waren mehrere Fenster im Erdgeschoss sowie im ersten Obergeschoss eines angrenzenden Gebäudes bereits gesprungen. Das Feuer drohte, auf das Gebäude überzugreifen. Die Feuerwehr konnte die Ausbreitung verhindern. Die Bewohner blieben unverletzt. Acht Einsatzkräfte waren mit zwei Fahrzeugen etwa zwei Stunden vor Ort.