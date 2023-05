Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vorübergehende Parkverbote sollen das Problem mit der Müllabfuhr in der Altstadt lösen. Vor allem in einem Gebiet ist das bei den Anwohnern auf Unmut gestoßen. Dort hat man die Situation nun anders gelöst. Eine Alternative zur Altglasentsorgung mittels Sack wurde in Speyer noch nicht gefunden.

Die Abfallentsorgung in den engen Gassen der Altstadt wird durch temporäre Parkverbote an den Tagen der Müllabfuhr geregelt. Das soll sicherstellen, dass die Müllautos durchkommen