Nicolai Leipert hat eine Vision: Aus Plastikmüll soll wieder etwas Neues entstehen, was den Menschen nutzt und sie erfreut. Und so entwirft der junge Speyerer in seiner Werkstatt im Industriehof Alltagsgegenstände und Kunstobjekte aus dem, was achtlos weggeworfen wurde.

Wenn Nicolai Leipert über Plastik redet, schlagen zwei Herzen in seiner Brust. Auf der einen Seite symbolisiert für ihn Plastik einen hohen Verbrauch natürlicher Ressourcen, der einzig dazu