Die Stadt will bei den Verkehrsregeln in der Mühlturmstraße umsteuern: Der Abschnitt von der Schützenstraße in Richtung Untere Langgasse soll zur Einbahnstraße werden.

Nicht betroffen ist der Abschnitt zwischen dem Postplatz und der Unteren Langgasse, der ohnehin schon Einbahnstraße ab dem Postplatz ist. An dessen Ende angelangt, dürfen den Plänen zufolge Kraftfahrzeuge künftig nicht mehr in Richtung Schützenstraße über den Bahnübergang fahren. Radfahrer wären ausgenommen, im Bereich zwischen Schützenstraße und Übergang auch Anlieger. Vorgesehen sind zudem Verbesserungen für Fußgänger rund um die Bahngleise.

Die städtischen Verkehrs- und Tiefbauabteilungen greifen mit ihrem Vorschlag Pläne aus dem Jahr 2017 wieder auf, die nie umgesetzt worden sind. Am Übergang herrschten viel Kfz-Verkehr, aber schlechte Bedingungen für Fußgänger, stellte Tiefbau-Chef Florian Benner den Zusammenhang dar. Das solle sich ändern, wenn nur noch ein – mit 3,50 Meter schmaler gewordener – Fahrstreifen in Richtung Untere Langgasse nötig wäre. Dafür könnten zwei Gehwege à zwei Meter ausgewiesen und mit einer Verschwenkungsinsel vor dem Übergang für mehr Sicherheit gesorgt werden.

In der Politik umstritten

Im Bauausschuss wurde das Projekt in dieser Woche schon diskutiert, der Stadtrat soll in seiner Sitzung am 25. Juni den endgültigen Beschluss fassen. Eine sichere Nummer wird das nicht, denn im Ausschuss war das Projekt hochumstritten. „Wir sehen keinen Nutzen“, so Jörg Zehfuß von der CDU, der mehr Verkehr für die Schützenstraße und die Untere Langgasse als möglichen Nachteil nannte. Er sah einen Schwachpunkt am Ende der Unteren Langgasse bei Schuh-Linn: Dort könnte man nur noch auf den Parkplatz hinter dem Marthaheim fahren oder auf der Fahrbahn umdrehen, weil man an gleich zwei Einfahrtsverbote stieße. Damit würde der Sicherheitsgedanke konterkariert.

Claus Ableiter (Freie Wähler) stellte den Handlungsbedarf grundsätzlich in Frage: „Ich habe mich dort als Fußgänger noch nie unwohl gefühlt.“ Ähnlich äußerte sich Mike Oehlmann (FDP), der wie die SWG zum ablehnenden Lager gehörte. SPD, UfS und Grüne stimmten hingegen zu und erwähnten auch eine Entlastung der Einmündung Mühlturm-/Schützenstraße als Vorzug. Am Ende stand eine Sechs-zu-vier-Mehrheit für die Pläne. Die Linke enthielt sich. Die AfD war in der Sitzung nicht anwesend. Sie könnte bei der Abstimmung im Stadtrat zum Zünglein an der Waage werden.