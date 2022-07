Die am Montag begonnenen Arbeiten am Bahnübergang in der Mühlturmstraße dauern laut Stadtverwaltung länger als zunächst angekündigt. In der ursprünglichen Mitteilung war der Freitag, 15. Juli, als voraussichtlicher Abschlusstermin genannt worden, am Donnerstag gab es dann die Mitteilung, dass die Sperrung für Fahrzeuge und Fußgänger wohl bis Montag, 25. Juli, dauern werde. Die Baustelle sei ausgeweitet worden und damit auch kein Passieren zu Fuß mehr möglich. Wie berichtet, wird die Technik an dem Bahnübergang digitalisiert und erneuert. Die Straßenverkehrsbehörde der Stadt informiere unter Telefon 06232 142938 über Details.