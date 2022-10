Die Firma Jysk hat in den Umbau ihres Standorts Auestraße 17 in Speyer investiert und feiert am Montag, 10. Oktober, ab 9 Uhr Wiedereröffnung.

Es geht laut Mitteilung des dänischen Unternehmens um ein neues Konzept auf den 1550 Quadratmetern, auf denen bis 2021 unter dem Firmennamen „Dänisches Bettenlager“ verkauft wurde. Jetzt wurde in Speyer das neue Ladenbauprogramm „Store Concept 3.0“ umgesetzt, das nach und nach in den rund 960 deutschen Jysk-Geschäften Einzug halten werde. Damit verbunden sei ein Austausch von gut 40 Prozent des Sortiments. Für den Eröffnungstag geplant sind Gutschein- und Glücksradaktionen.