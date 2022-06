Am 8. und 9. Juni beschließt das Philharmonische Orchester unter Generalmusikdirektor Elias Grandy die Reihe seiner Philharmonischen Konzerte in dieser Spielzeit.

Das Programm ist märchenhaft. Es erklingen nämlich vier Werke mit einem entsprechenden Hintergrund. Mit Carl Nielsens „Aladdin“-Suite und Maurice Ravels „Shéhérazade“, den drei Gedichte für Gesang und Orchester von Tristan Klingsor wird die Märchenwelt des Orients aus „1001 Nacht“ lebendig. Mit Antonín Dvoráks „Vodník“ op. 107 (Der Wassermann) gibt es Gegenstück zur Oper „Rusalka“ dieses Komponisten, die am Samstag Premiere hatte – und in Maurice Ravels „Ma mère l’oye“ werden französische Märchen in Musik gesetzt. Die Solistin in „Shéhérazade“ ist die australische Sopranistin Siobhan Stagg.

Wie Elias Grandy im Gespräch mit der RHEINPFALZ berichtet, war „Shéhérazade“ gleichsam der Kern dieses Programms, zu dem er dann ein kontrastreiches Märchenprogramm aus Musik unterschiedlicher Art entwickelt hat. Mit „Rusalka“ im Opernspielplan war dann auch die Klammer zu Dvoraks „Wassermann“ gefunden. Und so ergibt sich eine Folge von Werken im dänischen, französischen und tschechischen Ton, die bei Nielsen und Dvorak in großer Besetzung spätromantisch opulent und bei Ravel sehr differenziert und fein in kleinen, gestochen klaren Formen ist, wie Elias Grandy es beschreibt.

Bald Bruckner in der Heiliggeistkirche

Der Heidelberger Musikchef hofft auf eine absehbare Rückkehr in die Stadthalle für die Philharmonischen Konzerte, um auch wieder groß besetzte sinfonischen Werke aufführen zu können. In der Aula der Neuen Universität gibt es da Grenzen, die in dem aktuellen Programm etwas bei der „Aladdin“-Suite oder dem „Wassermann“ auch erreicht werden.

Im Herbst wird denn auch Bruckners siebente Sinfonie nicht dort, sondern in der Heiliggeistkirche aufgeführt werden.

Für die kommende Saison plant Elias Grandy auch ein neues Konzertformat mit dem Titel „Hingehört“. Was da gespielt wird, steht noch nicht genau fest, aber es solche einzelne Werke erklärt werden, aber auch Details der musikalischen Interpretation. Die Bandbreite der Möglichkeiten ist das sehr groß – und der GMD will das Spektrum hier ausloten.

Werke von Komponistinnen

Schon in den vergangenen Spielzeiten war es Elias Grandy ein Anliegen, das mindestens ein Konzert von einer Frau dirigiert wird. In der kommenden Saison wird die estnische Dirigentin Anu Tali wieder mit dem Philharmonischen Orchester arbeiten – und in jedem Konzert wird das Werk einer Komponistin erklingen. Dabei sind nicht nur Werke von zeitgenössischen Komponistinnen vorgesehenen, sondern auch wichtige Werke aus der Vergangenheit. Diese Programmlinie soll, so Elias Grandy, keine Eintagsfliege sein, sondern Teil einer kontinuierlichen Beschäftigung mit dem lange zu Unrecht vernachlässigen Schaffen von komponierenden Frauen.

Info

Am 8. und 9. Juni jeweils um 20 Uhr ist das achte Philharmonische Konzert in der Aula der Neuen Universität in Heidelberg. Karten unter Telefon 06221 5820-000 oder www.theaterheidelberg.de