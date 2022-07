Die Polizei hat am Montagnachmittag zwei Männer am Hauptbahnhof aufgegriffen, die zuvor eine Frau bedrängt und einen Helfer beleidigt haben sollen. Die Frau ist dem Polizeibericht zufolge gegen 16 Uhr mit dem Bus von Speyer-Nord in Richtung Hauptbahnhof unterwegs gewesen. An einer Haltestelle seien dann ein 28-Jähriger und ein 26-Jähriger in den Bus gestiegen und haben die Frau angesprochen. Obwohl sie kein Interesse an einem Gespräch gehabt habe, sollen die Männer weiter auf sie eingeredet haben. Ein anderer Fahrgast, ein 54-Jähriger, habe die Männer daraufhin aufgefordert, die Frau in Ruhe zu lassen. Daraufhin sollen sich die zwei Männer gegenüber dem Helfer „verbal aggressiv und aufmüpfig“ verhalten und diesen beleidigt haben. Gegen die beiden ist ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet worden.