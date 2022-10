Der Mädchenchor am Dom zu Speyer gibt am Freitag, 7. Oktober, 19.30 Uhr, ein Konzert in der Katholischen Kirche St. Otto in Speyer. Auf dem Programm steht die Kantate „Tilge, Höchster, meine Sünden“ BWV 1083 von Johann Sebastian Bach. Der Leipziger Thomaskantor hat dieses Stück 1736 nach dem „Stabat Mater“ von Pergolesi komponiert und in einigen Details und der Abfolge der letzten Teile verändert. Da der Originaltext, die marianisch geprägte mittelalterliche Sequenz, im lutherischen Leipzig nicht möglich war, setzte Bach die Musik Pergolesis zu einer deutschen Übersetzung des Psalm 51. Die Chorstücke werden vom Mädchenchor am Dom zu Speyer gesungen, welche das Werk auch bei einer anstehenden Chorreise in der Motette in der Leipziger Thomaskirche aufführen wird. Solistisch gestaltet Giorgia Cappello den Sopranpart, während Susanne Scheffel die Altstimme singt. Mitglieder der jungen Südwestdeutschen Philharmonie übernehmen die instrumentale Ausführung. Die Leitung hat Domkantor Joachim Weller. Neben der Kantate von Bach werden Werke von Mendelssohn, Rutter und Vierdanck erklingen. Der Eintritt ist frei, um eine Spende am Ausgang wird gebeten.