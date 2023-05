Für eine musikalische Begegnung von Mädchenchören sorgt der Abend „O clap your Hands“ am 25. Mai um 19 Uhr im Dom zu Speyer. Die Chöre des Edith-Stein-Gymnasiums Speyer und der Mädchenchor der Dommusik gestalten einen Abend mit Musik für gleiche Stimmen aus Renaissance, Romantik und Moderne. Die Schulchöre des Edith-Stein-Gymnasiums Speyer singen unter der Leitung von Dieter Hauß und Dagmar Wolf-Hauß, die Leitung des Nachwuchs-, Aufbau- und Konzertchores des Mädchenchores am Dom liegt in den Händen von Domkapellmeister Markus Melchiori. Domkantor Joachim Weller begleitet die Singstimmen an Klavier und Orgel. Der Eintritt ist frei, um eine Spende am Ausgang wird gebeten.