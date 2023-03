Zwei Mädchenteams des TuS Heiligenstein spielen am Sonntag auf überregionalen Volleyball-Meisterschaften um den Einzug ins Finale und damit um die Qualifikation für die nächste Runde.

Die Unter-20-Jährigen, bei ihnen geht es schon um die deutsche Meisterschaft, treffen in der Vorrunde der Südwesttitelkämpfe in Saarbrücken auf TG Bad Soden und TV Holz. Gruppe B: VC Wiesbaden, TV Lebach, SG Mittelrheinvolleys. Für die U14 geht’s zur Entscheidung auf Landesebene nach Stadecken-Elsheim. In Gruppe I warten Mendig und Bad Kreuznach. Mit der gastgebenden TSVgg messen sich FSV Dieblich und SG Westpfalz.