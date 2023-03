Am 1. April beginnen die Osterfestspiele der Berliner Philharmoniker im Festspielhaus Baden-Baden mit der Oper von Richard Strauss. Chefdirigent Kirill Petrenko dirigiert. Regie führt Lydia Steier, die sich hier zum Werk und ihrer Inszenierung äußert.

„Die Frau ohne Schatten“ ist ja eine Märchenoper. Was kann uns im Allgemeinen solch ein Genre heute noch sagen und was ist die aktuelle Botschaft der Oper von Hofmannsthal und Strauss?

Botschaft ist ein schwieriges Wort. Es geht darum, eine relevante Geschichte zu erzählen, zu unterhalten, zu berühren, zum Nachdenken anzuregen. Was heißt es für eine Frau einen Schatten zu haben oder keinen? Verändert es den Kern ihrer Identität? Märchen sind kollektive Träume. Individuelle psychische Schwellenerfahrungen werden in allgemeingültige phantastische Bilder überführt, die uns helfen, sie intuitiv zu verstehen und zu verarbeiten. „Frau ohne Schatten“ konfrontiert uns hier und heute mit der Frage, ob es richtig ist, den Wert eines Menschen über Mutterschaft zu definieren. Das ist hoch aktuell.

Sie haben ja im vergangenen Sommer Ihre „Zauberflöte“ in Salzburg neu einstudiert und wieder die Handlung in eine speziell akzentuierte Geschichte eingebunden. Ist etwas ähnliches auch bei der „Frau ohne Schatten“ zu erwarten?

Ich bin kein Fan des Vergleichs mit der „Zauberflöte“. Es sind Stücke aus ganz unterschiedlichen historischen Epochen und die „Zauberflöte“ ist extrem von freimaurerischer Ideologie geprägt. Das Märchen ist da nur Camouflage, verführerische Form. Mit „Frau ohne Schatten“ sind wir in der Umbruchsepoche des ersten Weltkriegs, wir haben es mit ganz anderen Themen, ganz anderen Vorstellungen von Psychologie aber auch einer ganz anderen musikalischen Sprache zu tun.

Apropos „Zauberflöte“: der Text von Schickaneder ist in seiner literarischen Qualität nicht unangefochten, der von Hofmannsthal in der „Frau ohne Schatten“ hochpoetisch und große Kunst. Hat diese Textqualität Einfluss auf Ihren Umgang mit dem Stück?

Das Libretto von „Frau ohne Schatten“ ist extrem anspruchsvoll. Alles daran ist komplex und nicht so leicht zu verstehen: die poetische Grundidee Schatten, Mutterschaft und Mensch-Sein als ein und dasselbe zu begreifen, die dramatische Struktur, insbesondere des dritten Akts, die Figurenkonstellation mit ihren Spiegelungen und Querverweisen, … Eine solche Geschichte visuell so klar wie möglich und für den Zuschauer nachvollziehbar zu erzählen ist eine große Herausforderung. Die Aufgabe ist, etwas zu erfinden, was all das zusammenhält. Unser Mittel ist ein junges Mädchen, dass die Märchenhandlung träumt. Alle Figuren kommen aus ihrer Psyche. Wenn man ihrer Spur folgt, kann man, glaube ich, hoffe ich, intuitiv verstehen, worum es in „Frau ohne Schatten“ im Kern geht.

„Die Frau ohne Schatten“ ist eine große und lange Oper, sie wird in Baden-Baden auch ungekürzt gespielt. Ist die Weite für Sie ein Vorteil oder eine Herausforderung bei der Regie?

Lange und technisch komplexe Opern sind eine Herausforderung für alle: die Sänger, die technischen Abteilungen, die Organisation des Probenprozesses, den Dirigenten, mich. Bei „La Juive“, der großen Oper von Halevy, war es mir zum Beispiel sehr wichtig, eine kondensierte Fassung zu erarbeiten, die mir erlaubt, die Geschichte sehr fokussiert und konzentriert zu erzählen. Bei „Frau ohne Schatten“ kann das nicht das Ziel sein, und in unserer Produktion können Sie „Frau ohne Schatten“ so hören, wie Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal sie konzipiert haben, mit allen Fernchören, traditionell oft gestrichenen Takten von Färberin und Amme, etc. etc.

Wie waren und sind die Arbeitsbedingungen für Sie im Festspielhaus Baden-Baden?

Ich habe hier in Baden-Baden das Privileg, ausschließlich mit erfahrenen Weltklasse-Sängern zusammenarbeiten zu dürfen. Und mit Kirill Petrenko, der das Stück kennt, wie kaum ein anderer, den wunderbaren Berliner Philharmonikern. In einer anderen Konstellation wäre es wohl gar nicht möglich, „Frau ohne Schatten“ ohne Kürzungen aufzuführen. Das Publikum kann sich auf ein Sängerfest und herausragende Darsteller in den fünf Hauptrollen und darüber hinaus freuen.

Zur Person

Lydia Steier wurde in Hartford, Connecticut geboren. Nach einem Gesangsstudium in Ohio kam sie als Fulbright-Stipendiatin nach Deutschland. Die Zeitschrift „Opernwelt“ wählte ihre Inszenierung von „Donnerstag“ aus „Licht“ von Karl-Heinz Stockhausen zur „Besten Inszenierung der Saison 15/16“. Ihre Regiearbeiten zu Händels Oratorium „Saul“ am Staatstheater Oldenburg und Pascal Dusapins „Perelà“ am Staatstheater Mainz wurden für Faust-Theaterpreis nominiert. Lydia inszenierte 2018 und 2022 Mozarts „Zauberflöte“ bei den Salzburger Festspielen. Sie inszenierte an der Komischen Oper Berlin,der Oper Köln, der Semperoper Dresden, der Oper Frankfurt, am Theater Basel oder an der Berliner Staatsoper.

Info

Die Osterfestspiele der Berliner Philharmoniker im Festspielhaus Baden-Baden sind vom 1. bis 10. April. Drei Mal wird „Die Frau ohne Schatten“ gespielt, am 1., 5. und 9. April. Hinzukommen große Orchesterkonzerte im Festspielhaus und Kammerkonzerte in der ganzen Weltkulturerbe-Kurstadt. Zu Ehren des Skatfreundes Richard Strauss am 2. April um 20.30 Uhr einen Skatabend in der Festival Lounge im Hectors im Kurhaus. Info und Karten unter www.festspielhaus.de, Telefon 07221 3013-101.