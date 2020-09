Unter anderem große Lust auf Süßes hatten die Unbekannten, die in Speyer zwischen Montag und Mittwoch in einen Schuppen auf einem Kleingartengrundstück am Brucknerweg eingebrochen sind. Gestohlen haben sie, wie die Polizei am Donnerstag informierte, vier Fässer mit je 40 Kilogramm Kastanienhonig und ein Fass mit 40 Kilogramm Akazienhonig aus eigener Herstellung. Der Gesamtwert der süßen Beute beträgt laut Polizei 1200 Euro. Zudem wurden eine Kettensäge der Marke Stihl und zwei Freischneider entwendet. Täterhinweise gibt es derzeit keine. Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.