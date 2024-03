Das Handwerk eines Bestatters kennt Grace Catalina Alvarez Gil schon lange, nun hat die Speyererin ihre Meisterprüfung abgelegt. Dabei hatte die gebürtige Kolumbianerin ihre Anlaufschwierigkeiten mit der hiesigen Beerdigungskultur, wie sie im Gespräch verrät. In Südamerika sei der Tod Teil des Lebens und der Familie. In Deutschland werde er zunehmend ausgelagert in Kliniken und Heime. Zugleich entstehen immer neue Trends rund um die Bestattung: Die Asche Verstorbener wird im Meer verstereut, zu Diamanten gepresst oder soll ein Bäumchen wachsen lassen. Über ein todsicheres Geschäft.