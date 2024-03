Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Handwerk eines Bestatters kennt Grace Catalina Alvarez Gil schon lange, nun hat die Speyererin ihre Meisterprüfung abgelegt. Mit Martin Schmitt spricht sie darüber, was den Reiz ihres Berufs ausmacht, wohin der Trend bei der letzten Reise geht und ob es schon vorkam, dass Verstorbene wieder lebendig wurden.

Frau Alvarez Gil, Glückwunsch zur bestandenen Prüfung. Sie dürfen sich jetzt Bestattermeisterin nennen.

Vielen Dank. Ich freue mich sehr, denn es war nicht einfach, die Meisterschule mit den Aufgaben im eigenen Betrieb und mit der Familie zu vereinbaren. Außerdem war es schwerer Stoff, es ging sehr viel um Betriebsorganisation und kaufmännische Fragen.

Die Beschaffenheit von Särgen oder wie man ein Grab aushebt wurde nicht thematisiert?

( lacht ) Nein, das lernt man viel früher. Das Praxiswissen habe ich mir im Betrieb meines Mannes Andreas Böhm angeeignet. Erst habe ich im Büro geholfen, dann bin ich ab und zu mit rausgefahren auf den Friedhof. Mittlerweile mache ich alles, von der Beratung bis zur Versorgung der Verstorbenen. Am liebsten aber dekoriere ich in der Trauerhalle.

Für die meisten Menschen klingt das eher befremdlich. Mit dem Tod oder Verstorbenen will man am liebsten nichts zu tun haben.

Mir macht das nichts aus. Ich komme aus Kolumbien, da gehen die Menschen anders mit dem Sterben um. Dort ist es normal, wenn jemand zu Hause stirbt und aufgebahrt wird. Der Tod ist Teil des Lebens und der Familie. Er gehört einfach dazu. In Deutschland hingegen wird er geradezu ausgelagert: Gestorben wird meistens im Krankenhaus oder im Seniorenheim. Von dort geht es zum Bestatter und dann auf den Friedhof. Der Tod ist ein großes Tabu-Thema. Es kommt sogar vor, dass Bestatter aus dem Beruf aussteigen, weil ihre Familie oder Partner ihre Tätigkeit unheimlich finden.

Zugegeben, ich fände es auch beklemmend, mit Toten zu arbeiten. Ich stelle mir vor, sie würden gleich aufwachen.

( lacht ) Das ist bei uns noch nie passiert. Aber ein Bestatter sollte psychisch gefestigt sein. Es gibt immer wieder Situationen, die einen mitnehmen, beispielsweise, wenn man zu Unfällen gerufen wird. Oder wenn jemand unter einen Zug geraten ist. Das sind unschöne Anblicke dabei, die man verarbeiten muss. Vielleicht deshalb haben wir Bestatter untereinander einen sehr eigenen, morbiden Humor entwickelt: zur Stressbewältigung. Unsere Arbeit oft auch körperlich anstrengend. Man muss schwer heben, dazu hat man rund um die Uhr Bereitschaft. Menschen sterben ja auch nachts. Wenn die Angehörigen es wünschen, holen wir den Leichnam ab, egal zu welcher Uhrzeit, auch am Wochenende oder an Feiertagen.

Das klingt in der Tat stressig.

Ist es manchmal. Trotzdem empfinde ich die Arbeit als sehr erfüllend. Wir Bestatter sind inzwischen der erste Ansprechpartner, was früher noch der Pfarrer war: Viele Hinterbliebene haben großen Gesprächsbedarf, dann erzählen sie uns ihre Geschichte. Das ist absolut in Ordnung, dafür sind wir da. Wir hören zu und leisten Beistand. Wenn wir unsere Sache gut gemacht haben und die Angehörigen zufrieden sind, bekommen wir ein Dankeschön zu hören, das wirklich von Herzen kommt. Das fühlt sich sehr gut an.

Dankbare Kunden sind gut. Aber es wird auch andere geben, oder?

Das