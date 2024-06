Die Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt (Lufa) in Speyer kauft neue Laborausstattung. Laut Mitteilung erwirbt die Lufa 41 Groß- und Kleingeräte sowie etwa Möbel und Chemikalien und damit die komplette Ausrüstung der Absatzzentrale (AZ) Kempen. „Das Unternehmen in Nordrhein-Westfalen, das im Fruchthandel und der Fruchtlogistik aktiv und mit dem Pfalzmarkt in Mutterstadt vergleichbar ist, hat sich entschieden, den eigenen Laborbetrieb zu schließen“, heißt es in einer Mitteilung des Bezirksverbands Pfalz, der die Forschungseinrichtung in der Oberen Langgasse betreibt. Daraufhin habe die AZ Kempen angefragt, ob die Lufa die Laborausrüstung übernehmen könne. Der Ausschuss für Landwirtschaft, Forst und Umwelt unter Vorsitz von Umweltdezernentin Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) hatte bereits grünes Licht gegeben. Der Kauf der Ausstattung ersetze „innerhalb des Investitionsplans 2024 bereits vorgesehene Maßnahmen in der finanziellen Größenordnung von 269.000 Euro und im folgenden Wirtschaftsjahr 2025 in einem Gesamtvolumen von 275.000 Euro“, heißt es weiter. Zusätzlich könne ein sehr großer Teil der angebotenen Ausstattung im Labor der Lufa eingesetzt werden. Die Anschaffung reduziere den über Jahre angewachsenen Investitionsstau und trage „zur methodischen Weiterentwicklung der Einrichtung des Bezirksverbands Pfalz bei“.