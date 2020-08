Ludwig Frankmar spielt am Freitag, 29. August, 20 Uhr, in der Johanneskirche in Speyer bei der Kunst im Turm Werke von Georg Philipp Telemann, Marin Marais und Aurelio Virgiliano. Er war in seiner Heimatstadt Malmö Schüler von Guido Vecchi. Als Orchestermusiker war er an der Barcelona Oper und als Solocellist der Göteborger Oper tätig, sowie an der Musik-Akademie Basel als Solocellist der Camerata Bern. Als er 1995 den Orchesterberuf verließ, beschäftigte er sich zuerst mit zeitgenössischer Musik. Kontakte und Zusammenarbeit mit Kirchenmusikern führten ihn zur Alten Musik und zur historischen Aufführungspraxis. Es folgte ein Barockmusikstudium am Sweelinckkonservatorium Amsterdam. Neben Solokonzerten ist Frankmar auch Mitglied des Ensembles der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde in Berlin-Lankwitz. Er spielt ein fünfsaitiges Barockcello, gebaut

von Louis Guersan (Paris, 1756). Infos unter http://www.johanneskirche-speyer.de