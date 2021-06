Die Oberbürgermeisterin der Stadt Speyer, Stefanie Seiler (SPD), ruft alle Betriebe und Einrichtungen, die zur Corona-bedingten Kontakterfassung verpflichtet sind, dazu auf, sich für die Nutzung der Luca-App zu registrieren. „Unser Stadtvorstand hat sich schon sehr früh dafür eingesetzt und ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass die App an vielen Stellen Entlastung bringen und die Kontaktnachverfolgung im Infektionsfall erleichtern wird“, wird Seiler in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert. Wie berichtet, ist die Luca-App nun beim Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises, das auch für die Domstadt zuständig ist, eingebunden und einsatzbereit. Beispielsweise Gastronomen, Kulturschaffende oder Gewerbetreibende können sich damit in der App registrieren. Sie erhalten einen QR-Code, der für ihr Restaurant, ihre Galerie oder das Geschäft gilt. Kunden, die sich die App vorab auf ihr Smartphone heruntergeladen haben, tragen in der Eingabemaske ihre Kontaktdaten ein und scannen den QR-Code. Vorteil der digitalen Kontakterfassung für das Gesundheitsamt: Es kann ohne Zeitverzögerung in die Kontaktnachverfolgung einsteigen, wenn ein Corona-Fall bekannt wird. Ab Mittwoch, 2. Juni, greift die nächste Stufe des Perspektivplans in Rheinland-Pfalz, der zahlreiche Lockerungen ermöglicht. Unter anderem entfällt die Testpflicht für gastronomische Angebote im Außenbereich.