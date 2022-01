Mit Luana hat in der Silvesternacht in der Geburtsklinik des Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses in Speyer eine neue Zeitrechnung begonnen. Das kleine Mädchen aus Haßloch hat am 1. Januar als erste von vier Neugeborenen dort das Licht der Welt erblickt – und damit ein anderes wichtiges Datum gerade verpasst.

Fast hätte Luana mit ihrer Mutter Janine Diehl gemeinsam Geburtstag feiern können. Ihr planmäßiger Geburtstermin war für den 6. Januar ausgerechnet. Doch statt am Dreikönigstag wollte das Mädchen lieber am Neujahrstag das Licht der Welt erblicken. 3220 Gramm schwer und 51 Zentimeter groß ist das diesjährige Neujahrsbaby. Geboren wurde Luana um 3.57 Uhr in der Geburtsklinik des Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses in Speyer. Aufwachsen wird es in Haßloch.

Das erste Kind der jungen Familie sollte eigentlich spontan zur Welt kommen. Als ihre Fruchtblase am letzten Tag des Jahres 2021 morgens um 9.30 Uhr geplatzt sei, habe sie daran erste Zweifel gehegt, berichtet die Mutter. „Da das Köpfchen meines Babys nicht optimal lag, bin ich liegend von Haßloch nach Speyer transportiert worden. Die Entbindung war ohnehin im Diak gesetzt“, betont die 28-Jährige. Schon ihre große Schwester habe ihre beiden Kinder in der Speyerer Geburtsklinik entbunden und ihr das „Diak“ empfohlen. „Ich wurde über all die vielen Stunden sehr gut betreut“, sagt Diehl.

Väter sind dabei

Lange hätten sich die Geburtshelfer bemüht, eine spontane Geburt möglich zu machen. „In der Silvesternacht musste Luana dann doch per Kaiserschnitt auf diese Welt geholt werden“, schildert Diehl ihre nicht ganz einfache Niederkunft. Wenige Stunden danach sind Mutter und Tochter ausgeruht und bereit für den ersten gemeinsamen Fototermin. Das Glück ist ihnen anzusehen.

Auch Hebamme Hanni Böck freut sich über den glücklichen Ausgang für das Neujahrsbaby und seine Mutter. Schwanger sei Janine Diehl während ihres Silvester-Frühdienstes in die Klinik eingeliefert worden, am frühen Neujahrsmorgen habe sie Mutter und Kind begrüßt, erzählt sie. Gemeinsam mit vier Kolleginnen habe sie sich über den Jahreswechsel um werdende und gewordene Mütter, Väter und Kinder gekümmert. „Bei uns können die Väter immer dabei sein“, betont Böck. Daran habe auch die Pandemie nichts geändert.

Mehr als 3500 Geburten in 2021

Sobald die Mutter regelmäßige Wehen habe, kämen die Väter dazu und blieben bis nach der Geburt. „Stand heute gilt Besuchsstopp für alle anderen Familienmitglieder, Freunde und Bekannte“, teilt sie mit. Das sei hart für die frisch gebackenen Eltern, könne sich indes jederzeit ändern. Frauen nach Kaiserschnitt-Geburten könnten die Klinik nach vier Tagen verlassen. „Frühestens geht es sechs Stunden nach der Entbindung zurück nach Hause. In solchen Fällen empfehlen wir dringend eine Hebammen-Nachsorge“, sagt sie.

„Hebammen mit eigenen Kindern haben weitgehend an den Weihnachtstagen frei und arbeiten dafür an Silvester.“ Böck begleitet Schwangere und junge Mütter bereits seit 30 Jahren vor, während und nach der Geburt. Seit November 1997 arbeitet sie als Hebamme „Diak“. Die Klinik ist die größte Geburtsklinik im Land. Im abgelaufenen Jahr wurden dort 3565 Geburten verzeichnet. Wie vielen Kindern Böck auf die Welt geholfen hat, kann sie nicht sagen. „Irgendwann habe ich aufgehört zu zählen.“