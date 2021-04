Die nächste Großbaustelle neben der Sanierung der Speyerer Salierbrücke kommt in Sichtweite: Im Spätsommer oder Herbst beginnt die Umgestaltung des Knotenpunkts von Bundesstraße 39 und Landesstraße 722 beim Lußhof.

Die Ampel-Kreuzung auf der Gemarkung der Gemeinde Altlußheim wird ein Stück nach Osten nahe an einen alten Lokschuppen verlegt und erhält zusätzliche Fahrspuren. Damit sollen am bisherigen Nadelöhr deutlich weniger oder überhaupt keine Rückstaus in Richtung Brücke, Autobahn 61 oder auf der B39 mehr entstehen. Derzeit laufe noch die Angebotsfrist für die Umbauarbeiten, teilt das Regierungspräsidium Karlsruhe auf Anfrage mit.

Die Bauzeit wird dann „circa ein Jahr“ betragen. Damit wäre der neue Knotenpunkt vor dem geplanten Sanierungs-Abschluss der Brücke geschafft: Der ist für Frühjahr 2022 vorgesehen. Zum Kreuzungsumbau gab es zwei runde Tische, erinnert die Behörde. Die Anregungen von dort sollen so weit wie möglich umgesetzt werden – etwa Busbuchten und ein Lärmschutzwall. „Einwände gab es aber keine. Der Planfeststellungsbeschluss wurde auch nicht beklagt“, heißt es.