Ein Schreiben an Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) hat Vorsitzender Thomas Armbrust für die Speyerer Ortsgruppe des Einzelhandelsverbands gerichtet. Er fordert vom Land Maßnahmen, die den aktuellen Wettbewerbsnachteil im Lockdown für den Speyerer Handel abfedern. Hintergrund sei die Situation in der von Spiegels Ministerium mitverantworteten Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in der früheren Kurpfalzkaserne. Hier hievten Corona-Infektionen die städtische Inzidenz in die Höhe. Armbrust: „Völlig abstrus ist die Tatsache, dass die Bewohner zwar bei den Werten mitgerechnet, bei der Einwohnerzahl aber außen vorgelassen werden.“ Er bietet Spiegel, die in Speyer lebt, Gespräche an. Die Situation für viele Betriebe sei durch die Schließungen prekär geworden. „Allein meine Firma musste seit Januar 2020 Umsatzrückgange von fast 70 Prozent verkraften“, so der Chef des Modehauses „Charlott“.