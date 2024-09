Ein umgekippter Lastwagen sorgt für starke Verkehrsbehinderungen auf der B9 bei Speyer in südlicher Fahrtrichtung. Er ist laut Autobahnpolizei Ruchheim um 9.53 Uhr in der Abfahrt von der A61 am Kreuz Speyer aus ungeklärter Ursache nach links umgekippt und blockiert beide Fahrspuren der Bundesstraße. Der Fahrer sei ansprechbar, so ein Polizeisprecher. Für die Bergung werde ein Kran benötigt, was voraussichtlich mehrere Stunden dauern werde. Derzeit wird der Verkehr auf die A61 in Richtung Koblenz abgeleitet, um den Rückstau an der Unfallstelle aufzulösen.