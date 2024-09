[aktualisiert, 13.36 Uhr] Ein umgekippter Lastwagen hat für starke Verkehrsbehinderungen auf der B9 bei Speyer in südlicher Fahrtrichtung gesorgt. Er ist laut Autobahnpolizei Ruchheim um 9.53 Uhr in der Abfahrt von der A61 am Kreuz Speyer nach links umgekippt und blockierte beide Fahrspuren der Bundesstraße. Das in Karlsruhe zugelassene Fahrzeug war demnach vollbeladen mit Papier.

Der 39-jährige Fahrer und sein drei Jahre älterer Beifahrer seien bei dem Unfall leicht verletzt worden. Beide konnten sich laut Thomas Tremmel, Sprecher der Speyerer Feuerwehr, selbst aus dem Lkw befreien. Die B9 ist in südlicher Fahrtrichtung laut Polizei noch bis längstens 14 Uhr gesperrt, auch die Abfahrt der A61 in südliche Fahrtrichtung ist nicht nutzbar. Der Verkehr wurde zeitweise auf die A61 in Richtung Koblenz abgeleitet, um den Rückstau an der Unfallstelle aufzulösen. Ein Kran hat den Sattelzug mit Container inzwischen wieder aufgestellt. Der Schaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.

Im Einsatz waren auch die Straßenmeisterei, der Rettungsdienst sowie die Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Rheinauen und aus Speyer mit elf Einsatzkräften und vier Fahrzeugen. „Die Feuerwehr nahm Betriebsstoffe auf, klemmte die Batterien ab und stellte den Brandschutz sicher“, erklärt Sprecher Thomas Tremmel.