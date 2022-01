Vermutlich weil er zu schnell unterwegs war verlor ein 30-jähriger Lkw-Fahrer am Freitagmorgen laut einer Mitteilung der Polizeidirektion Neustadt in der Auffahrt auf die A61 bei Speyer die Kontrolle über seinen Wagen, sodass der Anhänger umkippte und die Auffahrt an der B9 für mehrere Stunden gesperrt werden musste. Laut Polizeibericht ereignete sich der Unfall gegen 9.50 Uhr, als der Mann aus dem Raum Heidelberg mit seinem Gespann von der Bundesstraße 9 aus Richtung Germersheim auf die A61 in Richtung Hockenheim auffuhr. Er geriet ins Schlingern und der Anhänger stürzte zur Seite. Beamte der Autobahnpolizei Ruchheim sperrten die Auffahrt ab und leiteten den Verkehr um. Die Feuerwehr Speyer traf gegen 10.20 Uhr am Unfallort ein und kümmerte sich um die auslaufenden Betriebsstoffe des Lkw. Rettungskräfte kümmerten sich demnach um den unter Schock stehenden Lkw-Fahrer. Ein Abschleppunternehmen musste den Anhänger mit einem Kran bergen. Die Sperrung der Auffahrt dauert bis 12.15 Uhr. Insgesamt waren 25 Personen und acht Fahrzeuge von Polizei, Rettungsdienst, SEG Speyer, Autobahn AG und Feuerwehr im Einsatz.