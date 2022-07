Vermutlich zu schnell unterwegs war am Samstagmorgen gegen 8 Uhr ein Lkw-Fahrer, als er von der A61 auf die B9 in Richtung Germersheim abbog, und dabei in der Kurve umkippte. Wie die Autobahnpolizei Ruchheim berichtet, wurde der Fahrer nicht verletzt. Die Auffahrt musste jedoch mehrere Stunden gesperrt werden. An dem umgekippten Anhänger entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Erst Mitte Juni war ebenfalls bei Speyer ein Laster im Bereich der B9 umgekippt. Damals war ein 19-Jähriger zu schnell aus Richtung Speyer auf die A61 in Richtung Frankfurt unterwegs und verlor die Kontrolle über seinen Anhänger.